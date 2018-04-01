Сегодня в 09:15

Обидчик Кличко Джошуа объединил три пояса чемпиона мира (13 новостей и 1 видео) «Британец добавил в коллекцию титул WBO»

Британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Бой состоялся на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе и продлился все 12 раундов. Джошуа победил единогласным решением судей - 119:109, 118:110, 118:110.

В андеркарде боя Джошуа и Паркера дрался россиянин Александр Поветкин, который нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде, сохранив статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа.

На кону боя украинца Шабранского и россиянина Ковалева будет титул чемпиона…

Обновлено в 10:26 Британец добавил в коллекцию титул WBO

Обновлено в 10:31 Как сообщает isport.ua, поединок проходил с переменным успехом и не был насыщенным. Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед.