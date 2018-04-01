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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:31
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Обидчик Кличко Джошуа объединил три пояса чемпиона мира

Обидчик Кличко Джошуа объединил три пояса чемпиона мира (13 новостей и 1 видео)

«Британец добавил в коллекцию титул WBO»

Британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Бой состоялся на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе и продлился все 12 раундов. Джошуа победил единогласным решением судей - 119:109, 118:110, 118:110.

В андеркарде боя Джошуа и Паркера дрался россиянин Александр Поветкин, который нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде, сохранив статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа.

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Обновлено в 10:26 Британец добавил в коллекцию титул WBO

Обновлено в 10:31 Как сообщает isport.ua, поединок проходил с переменным успехом и не был насыщенным. Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Обидчик Кличко Джошуа объединил три пояса чемпиона мира»
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УНН УНН  ·  01.04.18, 07:33 Поединок прошел дистанцию ​​12-х раундов по итогам которых судьи отдали победу британцу единогласным решением — 119:109, 118:110, 118:110. Таким образом пояса WBO, WBA и IBF достались…
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 08:41 Британский боксер Энтони Джошуа объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, победив новозеландца Джозефа Паркера.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 09:33 Энтони Джошуа призвал американца сделать бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 09:33 Энтони Джошуа призвал американца сделать бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 09:44 В Кардиффе состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.04.18, 09:59 Экс-чемпион мира считает соотечественника «деревянным и низкопробным»
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 10:00 Полное видео боя Энтони Джошуа – Джозеф Паркер, который состоялся 31 марта в Кардиффе.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.04.18, 10:13 Поединок прошел в Кардиффе
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 10:13 В Кардиффе состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.04.18, 10:26 Британец добавил в коллекцию титул WBO
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