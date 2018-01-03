ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО, - Климкин (9 новостей) «Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", – сказал он.

Климкин отметил, что признаком продолжения данной тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Как сообщалось, Климкин проинформировал Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие. По его словам, ситуация там очень напряженная, реального прекращения огня нет.

Обновлено в 22:33 Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

Обновлено в 00:18 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей).