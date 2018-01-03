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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:18
· Мониторинговая миссия · Миссия · Миссия ОБСЕ
ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО, - Климкин

ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО, - Климкин (9 новостей)

«Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", – сказал он.

Климкин отметил, что признаком продолжения данной тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Как сообщалось, Климкин проинформировал Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие. По его словам, ситуация там очень напряженная, реального прекращения огня нет.

Обновлено в 22:33 Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

Обновлено в 00:18 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

ФОТО К НОВОСТИ: «ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО, - Климкин»
Фото ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО
Фото ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированном Донбассе, – Климкин
Фото ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО - Климкин
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 19:37 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса…
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Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 21:56 Министр заявил, что Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 22:33 Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.18, 00:18 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса…
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