  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО
Украина
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· АТО · Взрыв · Область · Миссия · Январь · Миссия ОБСЕ · Донецкая область
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО (5 новостей)

«Большинство взрывов зафиксировано в Донецкой области»

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрывы на территории Донецкой и Луганской за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 620 против ориентировочно 410", - говорится в отчете, сообщает УНН.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в том числе 42 взрыва против 4 соответственно", - отмечается в сообщении ОБСЕ.

США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации…
США выйдут из сделки по иранскому атому, если Европа не поможет в ее модификации…

"СММ способствовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня с обеих сторон линии соприкосновения для возможности проведения группой по разминированию работ на железнодорожном депо в Попасной, чтобы сотрудники "Донецкой железной дороги" смогли изъять вагоны, которые не используются", - указано в документе.

В 2017 году было зафиксировано 401 336 нарушений режима тишины, а в 2016 - 320 130.

ФОТО К НОВОСТИ: «ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО»
Фото ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО
Фото Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали рост количества взрывов на Донбассе
Фото ОБСЕ зафиксировало 662 взрывы в сутки в зоне АТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.18, 00:33 Большинство взрывов зафиксировано в Донецкой области.
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 01:55 В Луганской области наблюдатели зафиксировали 42 взрывы за сутки.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 01:57 Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрывы в зоне АТО за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.
Униан Униан  ·  13.01.18, 03:32 В Луганской области Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Одессе горели склады железнодорожной станции: есть погибший

В Одессе горели склады железнодорожной станции: есть погибший
СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Кривом Роге
За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов - штаб

За сутки в зоне АТО ранили двоих украинских бойцов -…
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО
Экс-директор одесского детского лагеря &quot;Виктория&quot; Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления…
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье: опубликованы фото

СБУ нашла оружие при обысках у пророссийской организации в Запорожье:…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ЦРУ: за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные, – WP

ЦРУ: за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные,…
Элина Свитолина: видео превью от Australian Open

Элина Свитолина: видео превью от Australian Open
В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера

В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера
Нива проведе спаринги з дублем Карпат та Рухом

Нива проведе спаринги з дублем Карпат та Рухом
Космический данк Мотума – момент дня в Евролиге (видео)

Космический данк Мотума – момент дня в Евролиге (видео)
ЦРУ: За атакой вируса Petya в Украине стоят военные хакеры России

ЦРУ: За атакой вируса Petya в Украине стоят военные хакеры…
Руслан Ротань не поможет Динамо в матчах против АЕК

Руслан Ротань не поможет Динамо в матчах против АЕК
В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ

В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.