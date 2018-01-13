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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО (5 новостей) «Большинство взрывов зафиксировано в Донецкой области»

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрывы на территории Донецкой и Луганской за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 620 против ориентировочно 410", - говорится в отчете, сообщает УНН.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в том числе 42 взрыва против 4 соответственно", - отмечается в сообщении ОБСЕ.

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"СММ способствовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня с обеих сторон линии соприкосновения для возможности проведения группой по разминированию работ на железнодорожном депо в Попасной, чтобы сотрудники "Донецкой железной дороги" смогли изъять вагоны, которые не используются", - указано в документе.

В 2017 году было зафиксировано 401 336 нарушений режима тишины, а в 2016 - 320 130.