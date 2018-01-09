Обвинительный акт на одного из подозреваемых в покушении на Чорновол направлен в суд, - ГПУ (7 новостей) «Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя директора ГП Завод Электротяжмаш »

Генпрокуратурой завершено досудебное расследование и направлено обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых, который обвиняется в совершении покушения на умышленное убийство Татьяны Черновол. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одной из гражданских лиц, обвиняемого в совершении в декабре 2013 года покушения на умышленное убийство Т.Черновол, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Сейчас в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В общем, по данному факту сообщены подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и этих лиц осуждено к лишению свободы, 1 человек находится в розыске, 1 подозреваемый умер. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.

Осуждение Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку – ГПУ

25 декабря 2013, ночью, неизвестные жестоко избили в то время журналистку и активистку евромайдан Т.Черновол.

Обновлено в 19:06 Фигурант производства подозревается в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обновлено в 21:10 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директор...