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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 10:24
"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"

"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год" (13 новостей)

«В АПУ уверены, что «заявление» президента подброшено спецслужбами России»

Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированы февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

Обновлено в 10:02 «Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – говорится в сообщении.

Обновлено в 10:24 Как сообщили в АП, в одном из этих писем содержится ошибка, которую президент Украины допустить не мог. «Это факт, который очень легко проверить: Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 еще не было жены», - указывает пресс-служба президента Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"»
Фото Грузинский телеканал показал документ 2007 года, в котором Порошенко обязуется не вести антироссийскую деятельность
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 00:12 Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал документы, которые названы "копиями обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.18, 03:01 Обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой. Об этом заявила пресс-служба Администрации президента Украины. "Обнародованные…
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Факты Факты  ·  14.01.18, 06:31 В АПУ уверены, что «заявление» президента подброшено спецслужбами России
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 08:34 Обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" документы, которые названы "копиями обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  14.01.18, 09:18 Копии якобы обращения президента Петра Порошенко к ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России опубликовал грузинский телеканал "Рустави-2" Об этом сообщил…
ForUm ForUm  ·  14.01.18, 10:02 В Администрации Президента назвали подделкой и фейком российских спецслужб опубликованные грузинским телеканалом «Рустави-2» якобы заявления от имени Петра Порошенко в ФСБ РФ, сообщили ForUm’у…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  14.01.18, 10:24 Письма к российской ФСБ, якобы написанные народным депутатом Петром Порошенко при въезде в Российскую Федерацию в 2007 году, опубликованные грузинскими СМИ, являются низкопробной подделкой. Об этом сообщает…
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