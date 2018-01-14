"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год" (13 новостей) «В АПУ уверены, что «заявление» президента подброшено спецслужбами России»

Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированы февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

Обновлено в 10:02 «Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – говорится в сообщении.

Обновлено в 10:24 Как сообщили в АП, в одном из этих писем содержится ошибка, которую президент Украины допустить не мог. «Это факт, который очень легко проверить: Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 еще не было жены», - указывает пресс-служба президента Украины.