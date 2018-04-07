Очень классный коллектив: Саакашвили рассказал о новой работе

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов. Об этом он сообщил в Facebook "Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", - заявил он. Михаила Саакашвили лишили гражданства в конце июля 2017 года, когда он был за пределами Украины. Сам политик вернулся 10 сентября. Въехал на территорию Украины через КП "Шегини", что во Львовской области, хотя собирался сделать это через КП "Краковец". До границы он добрался на автобусе и незаконно пересек границу вместе с 60 лицами. Некоторые из них применяли силу к пограничникам. Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и обязал выплатить штраф. 12 февраля Саакашвили задержали в ресторане Киева. Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине. Позже Саакашвили депортировали в Польшу.