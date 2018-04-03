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Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО

Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО (4 новости)

«С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, один военный получил ранения»

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Невельского и Павлополя. На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали наши укрепления в районе населенного пункта Новоалександровка. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь".

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 18:42 Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 18:51 Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили 10 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 18:52 С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, один военный получил ранения.
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Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО

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