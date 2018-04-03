Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Невельского и Павлополя. На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали наши укрепления в районе населенного пункта Новоалександровка. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь".