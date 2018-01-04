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Гордон Гордон · · Обновлено в 02:44
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Официально: Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году

Официально: Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году (12 новостей)

«В восьмом сезоне будет шесть серий»

Американский телеканал HBO сообщил, что финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году.Финальный восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году, сообщил американский телеканал HBO, который занимается производством сериала.

"Эпический фэнтези-сериал "Игра престолов" вернется с шестисерийным, восьмым и финальным сезоном в 2019 году", говорится в сообщении телеканала.

Режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.

Сценаристами Бениофф и Уайсс, а также Каролин Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд. Фантаст Джордж Мартин войдет в состав группы исполнительных продюсеров финального сезона.

"Игра престолов" названа самым "пиратским" сериалом…

"Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. Его трансляция началась в 2011 году. В основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Обновлено в 01:51 В восьмом сезоне будет шесть серий.

Обновлено в 02:44 Режиссерами восьмого сезона "Игры престолов" будут Дэвид Бениофф, Дэниел Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Кроме того, Бениофф и Уайсс выступят и сценаристами вместе с Брайаном Когманом и Дэйвом Хиллом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Официально: Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году»
Фото Стало известно, когда выйдет финальный сезон сериала "Игра престолов"
Фото Официально: Финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году
Фото Названа дата выхода последнего сезона Игры престолов
Фото Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
Фото В финальном сезоне сериала "Игра престолов" будет шесть серий - HBO
Фото Игра престолов: стало известно, когда выйдет заключительный сезон
Фото Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Игры престолов"
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Униан Униан  ·  05.01.18, 01:14 Финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году
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