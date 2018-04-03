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Официально: "Король биатлона" объявил о завершении карьеры

Официально: "Король биатлона" объявил о завершении карьеры (4 новости)

«44-летний норвежец решил попрощаться с большим спортом»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален принял решение завершить карьеру. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон", - сказал Бьорндален.

По словам 44-летнего спортсмена, прошлым летом у него было два приступа мерцательной аритмии. 

Бьорндален выступал на шести Олимпиадах, где завоевал 13 медалей, 8 из которых - золотые. На 23 чемпионатах мира он выиграл 45 медалей (20 из них - высшего достоинства). Одержал рекордные 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и 35 побед в командных дисциплинах.

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Помимо биатлонных соревнований он также участвовал в состязаниях лыжников. В 2006 году одержал победу в лыжном Кубке мира в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. На ОИ-2012 входил также в лыжную сборную Норвегии.

Самый титулованный биатлонист не попал в состав норвежской команды на Олимпийские игры 218 года в Пхенчхане, однако он был включен в состав тренерского штаба сборной Белоруси.

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Terrikon Terrikon  ·  03.04.18, 12:26 Об этом 44-летний восьмикратный олимпийский чемпион заявил сегодня на специально созванной пресс-конференции.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 12:40 44-летний норвежец решил попрощаться с большим спортом.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 12:48 Восьмикратный олимпийский чемпион решил завязать со спортом
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