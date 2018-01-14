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Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя

Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя (4 новости)

«Суперпоединок состоится в Кардиффе»

Джозеф Паркер полагает, что у Энтони Джошуа нет способности держать удар.

ФОТО К НОВОСТИ: «Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя»
Фото ОФИЦИАЛЬНО. Бой Джошуа – Паркер состоится 31 марта
Фото Паркер: Все знают, что у Джошуа стеклянный подбородок
Фото Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  14.01.18, 14:38 Поединок супертяжеловесов пройдет в Кардиффе на стадионе «Принсипалити»
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 16:02 Суперпоединок состоится в Кардиффе.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  14.01.18, 18:10 Объединительный поединок состоится 31 марта в Кардиффе.
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