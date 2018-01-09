Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Курс гривны к доллару снизился на 19 копеек, к евро – на 17.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.
Курс гривны к доллару снизился на 19 копеек с 28,01 до 28,20 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 17 копеек с 33,80 до 33,97 грн/€.
Курс национальной валюты к российскому рублю снизился на четыре копейки с 4,86 до 4,90 грн/10 руб.
Обновлено в 08:30 Согласно сообщению государственного финрегулятора, гривна продолжает резко терять в цене относительно топовых европейских валют.
Обновлено в 09:16 На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с пятницей 5 января и составил 28,27 гривны за доллар (средняя продажа).