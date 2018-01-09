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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 09:16
· Банк · Доллар · Гривна
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл (10 новостей)

«Доллар и евро продолжают дорожать»

Курс гривны к доллару снизился на 19 копеек, к евро – на 17.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.

Курс гривны к доллару снизился на 19 копеек с 28,01 до 28,20 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 17 копеек с 33,80 до 33,97 грн/€.

Курс доллара на межбанке 5 января повысился до 28,23 гривен/доллар
Курс доллара на межбанке 5 января повысился до 28,23 гривен/доллар

Курс национальной валюты к российскому рублю снизился на четыре копейки с 4,86 до 4,90 грн/10 руб.

Обновлено в 08:30 Согласно сообщению государственного финрегулятора, гривна продолжает резко терять в цене относительно топовых европейских валют.

Обновлено в 09:16 На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с пятницей 5 января и составил 28,27 гривны за доллар (средняя продажа).

ФОТО К НОВОСТИ: «Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл»
Фото Гривна к доллару подешевела до 28,20 грн/$
Фото Нацбанк на вторник вновь ослабил гривну
Фото Доллар и евро подорожали в курсах Нацбанка на 9 января. Инфографика
Фото Курс валют от НБУ: евро достиг почти 34 грн
Фото Курс валют: доллар и евро показали почти синхронный скачек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  09.01.18, 05:57 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 января установлены на таком уровне: 28,203329 грн за доллар; 33,970910 грн за евро; 0,489640 грн за российский…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 06:23 Доллар и евро продолжают дорожать.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  09.01.18, 07:00 100 долл - 2820, 3329 грн; 100 евро - 3397,0910 грн; 10 российских рублей - 4,8964 грн. При этом регулятор установил на 9 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских…
ТСН ТСН  ·  09.01.18, 07:51 Официальный курс доллара составляет 28,20 гривны.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 07:55 На вторник, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,20 грн/$.
Politeka Politeka  ·  09.01.18, 08:27 Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на вторник, 9 января Доллар США за сутки подорожал на 19 копеек и его курс составляет 28,20 грн. Евро прибавил 18 копеек и стоит 33,97 грн.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.01.18, 08:30 На вторник, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно сообщению государственного финрегулятора, гривна продолжает резко…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  09.01.18, 09:16 На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с пятницей 5 января и составил 28,27 гривны за доллар (средняя продажа).
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