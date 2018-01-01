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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:46
· Франция · Автомобили · Автомобиль
Около Парижа в новогоднюю ночь сожгли более 250 машин

Около Парижа в новогоднюю ночь сожгли более 250 машин (6 новостей)

«Точную цифру назвали французские правоохранители»

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 автомобиль, сообщили в МВД страны.

Отмечается, что указанная цифра выше прошлогоднего показателя. "Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах − 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года − 935", − информировали в ведомстве.

По итогам праздничной ночи были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года.

Подчеркивается, что противодействуя нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего,в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч французских полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений. Под Парижем в новогоднюю ночь подожгли 250 авто Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли четыре BMW, которые находились в автосалоне для техобслуживания.

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Украина и Франция договорятся о взаимном обмене водительских удостоверений,…

Обновлено в 01:58 Отмечается, что указанная цифра выше прошлогоднего показателя. "Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах − 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года − 935", − информировали в ведомстве.

Обновлено в 02:46 Охраной порядка в новогоднюю ночь занимались 140 тыс. полицейских, солдат и пожарных.

ФОТО К НОВОСТИ: «Около Парижа в новогоднюю ночь сожгли более 250 машин»
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Фото Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 1000 машин
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MIGnews MIGnews  ·  01.01.18, 21:50 В регионе Франции Иль-де-Франс вследствие умышленного поджога сгорели более 250 автомобилей.
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 00:43 Точную цифру назвали французские правоохранители.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  02.01.18, 02:46 В 2017 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 935 автомобилей. Рекордным был 2012-й, тогда уничтожили 1193 машин.В новогоднюю ночь во Франции из-за действий хулиганов сгорела 1031 машина. Об этом 1 января…
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