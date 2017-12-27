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Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое (10 новостей) «Самочувствие Табакова резко ухудшилось»

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

"Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым... Руководителя МХТ им. Чехова ввели в искусственную кому, или, как выражаются врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная процедура необходима для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

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Обновлено в 12:48 В среду, 27 декабря, стало известно, что врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому.

Обновлено в 12:56 Артиста ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.