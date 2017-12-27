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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:56
Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое

Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое (10 новостей)

«Самочувствие Табакова резко ухудшилось»

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

"Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым... Руководителя МХТ им. Чехова ввели в искусственную кому, или, как выражаются врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная процедура необходима для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

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Обновлено в 12:48 В среду, 27 декабря, стало известно, что врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому.

Обновлено в 12:56 Артиста ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое»
Фото Актер Олег Табаков находится в коме
Фото Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому
Фото Советскую звезду Олега Табакова ввели в искусственную кому
Фото Медики ввели Олега Табакова в искусственную кому
Фото Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому
Фото Олега Табакова ввели в искусственную кому
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.12.17, 11:00 Актер Олег Табаков 29 ноября перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 11:05 Артиста ввели в медикаментозную кому. Такой шаг медики принимают обычно только в крайних случаях.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  27.12.17, 11:25 Самочувствие Табакова резко ухудшилось
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 11:29 Состояние актера оценивается как крайне тяжелое.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  27.12.17, 11:54 Состояние легендарного актера и режиссера продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 12:04 Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ. "Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым... Руководителя…
Главком Главком  ·  27.12.17, 12:21 По информации российских СМИ, московские врачи вынуждены были ввести в медикаментозную кому легендарного советского актера Олега Табакова. По словам медиков, это сделано для того, что бы снять нагрузку…
MIGnews MIGnews  ·  27.12.17, 12:48 В среду, 27 декабря, стало известно, что врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 12:56 Известного российского актера Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщают российские СМИ, в частности, телеканал РЕН ТВ. Артиста…
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Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое

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