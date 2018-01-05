Омелян анонсировал заход Ryanair (7 новостей и 1 видео) «В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок. Об этом министр сказал в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.com. «Ryanair будет в этом году в Украине, ...

Обновлено в 17:50 В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр.

Обновлено в 18:45 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок.