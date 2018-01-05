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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 18:45
· Ryanair
Омелян анонсировал заход Ryanair

Омелян анонсировал заход Ryanair (7 новостей и 1 видео)

«В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок. Об этом министр сказал в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.com. «Ryanair будет в этом году в Украине, ...

Обновлено в 17:50 В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр.

Обновлено в 18:45 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.18, 13:57 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 14:36 Министр инфраструктуры Украины сообщил, что известная авиакомпания Ryanair в ближайшее время зайдет на украинский рынок.
Сегодня Сегодня  ·  05.01.18, 16:14 Украинцы готовы пользоваться лоукостерами, уверен глава Мининфраструктуры. Уже в январе могут появиться хорошие новости о выходе на украинский рынок лоукостера Ryanair. Об этом заявил министр инфраструктуры…
Новое Время Новое Время  ·  05.01.18, 16:15 Министр инфраструктуры Украины предполагает, что уже до конца текущего месяца украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.01.18, 17:50 В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр.
Finance Finance  ·  05.01.18, 18:45 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок. Об этом министр сказал в эфире телеканала Эспрессо,…
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