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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 23:48
· Литва
"Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных

"Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных (12 новостей)

«В ходе саммита президент США интересовался украинскими солдатами»

Президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине. Такое заявление она сделала после участия во встрече стран Балтики с американским лидером в ...

Обновлено в 23:23 "Мы говорили о поведении России, безопасности в Украине и, конечно, поддержке Украины. Я считаю, что президент Трамп понимает Украину. Он спрашивал об украинских военных, о том, как Украина защищается. И, конечно, мы сказали, что ваши военные герои, что они могут…

Обновлено в 23:48 Украинская тема поднималась во время саммита руководителей США и стран Балтии

ФОТО К НОВОСТИ: «"Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных»
Фото Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
Фото "Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных
Фото "Украинские военные - герои". Грибаускайте поговорила с Трампом об Украине
Фото Грибаускайте о встрече лидеров стран Балтии с Трампом: Мы сказали ему, что украинские военные - герои
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 18:46 Президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом рассказала американскому главе, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя…
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 21:03 Президент Литвы рассказала Дональду Трампу, что украинские военные – герои в отстаивании независимости своей страны.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 21:24 Президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 21:24 Президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине.
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 21:33 В ходе саммита президент США интересовался украинскими солдатами
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  04.04.18, 22:11 Литовский лидер отметила, что разговор был посвящен безопасности региона.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 22:58 На встрече с президентами трех стран Балтии Трамп заявил, что никто из президентов США не проводил такую ​​жесткую политику в отношении России, как он.
ИС ИС  ·  04.04.18, 23:00 Президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом рассказала ему о том, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить.…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 23:07 "Считаю, президент Трамп понимает ситуацию в Украине", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте о деталях встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом в эксклюзивных комментариях Украинской…
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 23:23 Президент США Дональд Трамп понимает ситуацию в Украине, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.Украинский вопрос поднимался во время встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом…
Факты Факты  ·  04.04.18, 23:48 Украинская тема поднималась во время саммита руководителей США и стран Балтии
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