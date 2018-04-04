"Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных

Президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине. Такое заявление она сделала после участия во встрече стран Балтики с американским лидером в ...

Обновлено в 23:23 "Мы говорили о поведении России, безопасности в Украине и, конечно, поддержке Украины. Я считаю, что президент Трамп понимает Украину. Он спрашивал об украинских военных, о том, как Украина защищается. И, конечно, мы сказали, что ваши военные герои, что они могут…

Обновлено в 23:48 Украинская тема поднималась во время саммита руководителей США и стран Балтии