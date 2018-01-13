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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 11:03
· ООН · Беженцы · Январь
ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев

ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев (7 новостей)

«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов»

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств", – говорится в докладе ООН.

Отмечается, что в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поступили предложения от стран-доноров на переселение в 2018 и 2019 годах 13 тысяч человек.

Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму
Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму

Обновлено в 10:57 По данным ООН, в новом жилье нуждается порядка 227 тысяч человек.

Обновлено в 11:03 С таким заявлением в УВКБ выступили после сообщений о том, что на этой неделе в результате нескольких инцидентов в Средиземном море погибли или пропали без вести 160 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев»
Фото ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев
Фото ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев
Фото ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев
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Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 06:47 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось к странам с призывом активизировать прием мигрантов.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 07:17 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.18, 10:25 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом сообщает Центр новостей ООН."На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить…
MIGnews MIGnews  ·  13.01.18, 10:51 Кроме этого, с таким заявлением в УВКБ выступили после сообщений о том, что на этой неделе в результате нескольких инцидентов в Средиземном море погибли или пропали без вести 160 человек.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  13.01.18, 10:57 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось к странам с призывом активизировать прием мигрантов. По данным ООН, в новом жилье нуждается порядка 227 тысяч человек. Заявление сделано…
Капитал Капитал  ·  13.01.18, 11:03 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает РБК-Украина. «На сегодняшний…
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