ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств", – говорится в докладе ООН.

Отмечается, что в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поступили предложения от стран-доноров на переселение в 2018 и 2019 годах 13 тысяч человек.

Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму

Обновлено в 10:57 По данным ООН, в новом жилье нуждается порядка 227 тысяч человек.

Обновлено в 11:03 С таким заявлением в УВКБ выступили после сообщений о том, что на этой неделе в результате нескольких инцидентов в Средиземном море погибли или пропали без вести 160 человек.