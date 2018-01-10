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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 08:15
· Гибель · Стихийное бедствие · Ливень · Калифорния · Фото · Результат
Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей

Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей (3 новости)

«Сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для оползней»

В результате стихийного бедствия погибли 13 человек. Вместе с тем местные власти предполагают, что их количество может возрасти.

Как сообщает Los Angeles Times, цитируя словам шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна, по меньшей мере 25 человек получили ранения. Мощные ливни обрушились на территорию округа спустя несколько недель после лесных пожаров.

"Ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и наводнениям, - пояснил он, добавив, что в связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

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На данный момент в службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести.

Обновлено в 08:15 "Ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и наводнениям, - пояснил он, добавив, что в связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей»
Фото Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей
Фото В Калифорнии выросло количество погибших в результате оползней
Фото В Калифорнии сильные ливни вызвали оползень, погибли 13 человек - ФОТО, ВИДЕО
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Униан Униан  ·  10.01.18, 03:32 Сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для оползней.
Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 06:22 Телеканал CNN сообщает, что жертвами оползней в американском штате Калифорния стали 13 человек.
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Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей

Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей
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