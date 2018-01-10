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Оползни в Калифорнии унесли жизни 13 людей (3 новости) «Сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для оползней»

В результате стихийного бедствия погибли 13 человек. Вместе с тем местные власти предполагают, что их количество может возрасти.

Как сообщает Los Angeles Times, цитируя словам шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна, по меньшей мере 25 человек получили ранения. Мощные ливни обрушились на территорию округа спустя несколько недель после лесных пожаров.

"Ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и наводнениям, - пояснил он, добавив, что в связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

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На данный момент в службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести.

Обновлено в 08:15 "Ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и наводнениям, - пояснил он, добавив, что в связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.