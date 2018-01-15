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Опубликован трейлер второго сезона сериала Рассказ служанки

Опубликован трейлер второго сезона сериала Рассказ служанки (3 новости и 2 видео)

«Сериал выйдет на экраны 25 апреля»

Стриминг-сервис Hulu объявил дату выхода 2-го сезона драматического сериала "Рассказ служанки" и показал новый трейлер

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Новое Время Новое Время  ·  15.01.18, 10:30 Создатели популярного сериала Рассказ служанки выпустили трейлер его второго сезона
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.18, 13:05 Сериал выйдет на экраны 25 апреля.
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Опубликован трейлер второго сезона сериала Рассказ служанки

Опубликован трейлер второго сезона сериала Рассказ служанки
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