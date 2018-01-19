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Опубликована карта, где в Украине ограничено движение из-за непогоды

Опубликована карта, где в Украине ограничено движение из-за непогоды (3 новости)

«19 января на территории восьми областей Украины действует ограничение движения для грузовиков»

На некоторых участках автомобильных дорог сегодня ограничат движение. Причина - снегопады и гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Министерство опубликовало карту дорог, на участках которых ограничат движение.

"Ограничение движения грузового транспорта действует на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Одесской областей", - говорится в сообщении.

Сейчас 1108 транспортных средств находятся на стоянках и в местах отстоя. В регионах работают 37 мобильных пунктов обогрева.

Накануне из-за сложных погодных условий полностью ограничили движение для большегрузного и легкового транспорта на автодороге Одесса - Киев. На участке дороги в Черкасской области за сложных погодных условий и ДТП в направлении столицы образовался затор. В тянучке стоят около 100 авто.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.01.18, 10:10 По состоянию на утро 19 января действуют ограничения на движение тяжеловесного транспорта в 7 областях Украины
Униан Униан  ·  19.01.18, 10:19 19 января на территории восьми областей Украины действует ограничение движения для грузовиков.
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