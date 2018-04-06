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Опубликовано видео, как Супрун предлагали взятку

Опубликовано видео, как Супрун предлагали взятку (5 новостей и 1 видео)

«На видео фигурируют чиновники города Вишневого. (видео)»

Речь шла о квартире в ЖК Акварели 2 на окраине Вишневого

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.04.18, 21:10 На видео фигурируют высокие чиновники города Вишневого.
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 21:58 Исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку за предоставление маммографа от международных доноров в городскую больницу Вишневого (Киевская область). Видео предоставило…
Главред Главред  ·  06.04.18, 22:18 На видео фигурируют чиновники города Вишневого. (видео)
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 22:42 Видео связано с предложением взятки, которую должна была получить и.о. главы Минздрава.
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Опубликовано видео, как Супрун предлагали взятку

Опубликовано видео, как Супрун предлагали взятку
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