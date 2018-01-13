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Опустился в рейтинге самых богатых в мире: заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу более 3 млрд долларов (11 новостей) «Состояние Цукерберга уменьшились до 74 млрд долларов»

Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в пятницу, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%.

В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

"Если тенденция снижения стоимости акций сохранится до конца торговой сессии, то Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, уступив его владельцу Zara Амансио Ортеге", - говорится в сообщении.

Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook

Обновлено в 11:00 По данным агентства, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

Обновлено в 11:36 Состояние Марка Цукерберга якобы уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.