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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:36
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Опустился в рейтинге самых богатых в мире: заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу более 3 млрд долларов

Опустился в рейтинге самых богатых в мире: заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу более 3 млрд долларов (11 новостей)

«Состояние Цукерберга уменьшились до 74 млрд долларов»

Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в пятницу, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%.

В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

"Если тенденция снижения стоимости акций сохранится до конца торговой сессии, то Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, уступив его владельцу Zara Амансио Ортеге", - говорится в сообщении.

Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook
Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook

Обновлено в 11:00 По данным агентства, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

Обновлено в 11:36 Состояние Марка Цукерберга якобы уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Опустился в рейтинге самых богатых в мире: заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу более 3 млрд долларов»
Фото Опустился в рейтинге самых богатых в мире: заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу более 3 млрд долларов
Фото Цукерберг потерял 2,9 млрд долларов после объявления об изменениях в Facebook
Фото Цукерберг потерял миллиарды после объявления об изменениях в Facebook – СМИ
Фото Цукерберг потерял миллиарды из-за изменений в Facebook – СМИ
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Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 06:23 Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократились на $2,9 млрд после его решения изменить алгоритм наполнения ленты соцсети.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 07:29 Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $2,9 млрд после его решения изменить алгоритм наполнения ленты соцсети
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 07:41 Состояние Цукерберга уменьшились до 74 млрд долларов.
Капитал Капитал  ·  13.01.18, 10:21 Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  13.01.18, 10:42 Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга упало на 2,9 млрд долл. после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты. Об этом сообщает Bloomberg. Читайте больше:…
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.01.18, 10:57 Состояние Марка Цукерберга уменьшилось на 2,9 миллиарда долларов после его решения изменить алгоритм наполнения ленты соцсети.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 11:00 Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 11:00 Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства,…
MIGnews MIGnews  ·  13.01.18, 11:36 Состояние Марка Цукерберга якобы уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.
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