Орбан заявил о списке из 2000 человек, которым заплатили для свержения его правительства (6 новостей) «Заявление прозвучало незадолго до парламентских выборов»

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что проплаченные люди действуют в интересах американского миллиардера Джорджа Сороса, чтобы допустить массовый въезд мигрантов в Венгрию.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 марта в эфире венгерской радиостанции "Kossuth Radio" заявил, что группа людей, которых якобы нанял американский миллиардер Джордж Сорос, хочет добиться разрешения на массовый въезд мигрантво в страну. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Он выступил категорически против разрешения на иммиграцию, так как это может замедлить рост страны.

По словам Орбана, Сорос пытается через активистов добиться массового въезда мигрантов в Венгрию и в Европу с целом, чтобы разрушить христианские ценности. Также премьер Венгрии считает, что эти активисты хотят сделать все, чтобы в будущий парламент страны и правительство попало как можно больше сторонников иммиграции.

Он сказал, что в Венгрии работают около 2 тыс. проплаченных людей, которые во время избирательной кампании добиваются свержения правительства и формирования нового кабинета министров, поддерживающего иммиграцию и "выгодного для Сороса".

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"Мы точно знаем, кто эти люди, мы знаем имена, мы знаем по большому счету, на кого, как и почему они работают, чтобы превратить Венгрию в страну иммигрантов", заявил политик.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 390,4 тыс. В 2017 году в Европу прибыло 186,7 тыс. мигрантов, погибло во время переправки 3116 искателей убежища. В 2018 году в Европу прибыло 16,2 тыс беженцев, погибло или пропало без вести 498 человек.

План по введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока в ЕС был принят лавами МИД Евросоюза 22 сентября 2015 года. Против плана выступили Румыния, Чехия, Словакия и Венгрия, Финляндия воздержалась. Решение было принято большинством голосов.

В январе 2018 года Орбан заявлял, что Венгрия не намерена принимать беженцев из арабских стран.

"Мы не видим этих людей мусульманскими беженцами, мы видим их мусульманскими захватчиками", сказал он.

Обновлено в 00:37 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан незадолго до парламентских выборов в стране заявил, что в Венгрии действуют до 2 тысяч заговорщиков и они готовят государственный переворот.

Обновлено в 03:02 Заявление прозвучало незадолго до парламентских выборов.