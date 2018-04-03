Организация по запрету химоружия проведет заседание из-за отравления в Солсбери (4 новости) «Заседание пройдет в штаб-квартире организации в Гааге»

Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) заявила о проведении в среду, 4 апреля, встречи относительно отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится в сообщении AFP в Twitter.

"Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду по поводу дела об отравлении британско-российского шпиона Сергея Скрипаля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты ОЗХО исследовали образцы вещества, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля.