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Организация по запрету химоружия проведет заседание из-за отравления в Солсбери

Организация по запрету химоружия проведет заседание из-за отравления в Солсбери (4 новости)

«Заседание пройдет в штаб-квартире организации в Гааге»

Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) заявила о проведении в среду, 4 апреля, встречи относительно отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится в сообщении AFP в Twitter.

"Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду по поводу дела об отравлении британско-российского шпиона Сергея Скрипаля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты ОЗХО исследовали образцы вещества, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 17:48 Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду проведет встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Факты Факты  ·  03.04.18, 18:27 Заседание пройдет в штаб-квартире организации в Гааге
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 19:44 Встреча состоится 4 апреля в главном офисе организации. Она пройдет в закрытом режиме.
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