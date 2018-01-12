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Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье

Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье (3 новости)

«Обыски были проведены из-за скандала в Запорожье»

Обыски у “боевого крыла” УПЦ МП Запорожья: СБУ нашла пророссийскую символику.

ФОТО К НОВОСТИ: «Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье»
Фото Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье
Фото Оружие и символика России: СБУ нагрянула с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП
Фото СБУ провела обыски у "боевого крыла" УПЦ МП Запорожья: найдено оружие
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  12.01.18, 20:17 СБУ провела обыски у членов организации, замешанной в нападении на ветеранов АТО возле храма УПЦ МП в Запорожье.
Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 20:21 Обыски были проведены из-за скандала в Запорожье
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Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в &quot;боевое крыло&quot; УПЦ МП в Запорожье

Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло"…
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