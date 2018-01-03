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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 01:23
· США · Оружие
Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин (18 новостей)

«Он рассказал немецкому коллеге о провокациях РФ»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины. «Речь идет об ...

Обновлено в 00:58 Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что летальное оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны России и сепаратистов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем 3 января,…

Обновлено в 01:23 "Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет применяться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта", – отметил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин»
Фото Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта
Фото Климкин: Оружие США будет использовано Украиной для реагирования на провокации
Фото Климкин: Оружие США будет использоваться Украиной в случае провокаций со стороны России
Фото Оружие из США будет использоваться на Донбассе только для реагирования на провокации боевиков, – Климкин
Фото Ситуация на Донбассе и летальное оружие: Климкин провел важные переговоры с главой МИД Германии
Фото Климкин не исключает военные провокации со стороны РФ во время президентской кампании в Крыму
Фото Украина будет использовать американские ПТРК для ответа на провокации РФ на Донбассе - Климкин
Фото Климкин: Оружие США нужно только для обороны Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 20:09 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 20:27 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но…
Факты Факты  ·  03.01.18, 20:50 Глава МИД Украины уверяет, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 20:56 В ходе встречи с министром иностранных дел Германии, Павел Климкин рассказал о приминении летального оружия и о будущих провокациях боевиков.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 21:00 Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.
Гордон Гордон  ·  03.01.18, 21:12 По словам главы МИД Украины Павла Климкина, американское оружие не сможет использоваться как аргумент, который "будет содействовать повышению температуры конфликта" на Донбассе.Летальное оборонительное…
УНН УНН  ·  03.01.18, 21:20 “Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет,…
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 21:24 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но…
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 21:30 Он рассказал немецкому коллеге о провокациях РФ
Униан Униан  ·  03.01.18, 21:38 Как заявляет Климкин, Россия сознательно перенесла дату выборов президента на 18 марта, что является провокацией.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.18, 22:04 Россия может прибегнуть к провокациям, в том числе военным, на Донбассе перед выборами президента РФ, которые запланированы на 2018 год. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин,…
Факты Факты  ·  03.01.18, 22:15 Глава МИД уверяет, что Украине есть чем ответить на такой сценарий
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 23:03 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что попытка Москвы провести выборы президента России 2018 года в аннексированном Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности".
Униан Униан  ·  03.01.18, 23:12 Глава МИД Украины отмечает, что решение о поставках Соединенными Штатами Америки оружия не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта на Донбассе.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.18, 00:58   Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что летальное оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны России и сепаратистов. Об этом он заявил на…
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 01:23 Министр заявил, что оружие из США будет использоваться на Донбассе только для реагирования на провокации боевиков. Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине,…
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