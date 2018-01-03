Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин (18 новостей) «Он рассказал немецкому коллеге о провокациях РФ»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины. «Речь идет об ...

Обновлено в 00:58 Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что летальное оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны России и сепаратистов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем 3 января,…

Обновлено в 01:23 "Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет применяться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта", – отметил он.