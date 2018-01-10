Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото (8 новостей) «Нацгвардия отрицала, что у "Азова" есть гранатометы PSRL-1»

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

Обновлено в 01:06 Он допустил, что сейчас это оружие хранится в арсеналах, но отметил, что "Азов" получил гранатометы летом 2017 года.

Обновлено в 01:50 Digital Forensic Research Lab показал ранние сообщения в СМИ, что компания из Техаса AirTronic USA получила лицензию и поставляет в Украину гранатометы PSRL-1. Спецтехноэкспорт заявлял о совместном проекте на поставку этого вооружения для украинских силовых подраздедлений.