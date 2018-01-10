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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 01:50
· США · Оружие · Фото
Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото

Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото (8 новостей)

«Нацгвардия отрицала, что у "Азова" есть гранатометы PSRL-1»

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

Обновлено в 01:06 Он допустил, что сейчас это оружие хранится в арсеналах, но отметил, что "Азов" получил гранатометы летом 2017 года.

Обновлено в 01:50 Digital Forensic Research Lab показал ранние сообщения в СМИ, что компания из Техаса AirTronic USA получила лицензию и поставляет в Украину гранатометы PSRL-1. Спецтехноэкспорт заявлял о совместном проекте на поставку этого вооружения для украинских силовых подраздедлений.

ФОТО К НОВОСТИ: «Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото»
Фото Оружие США пропало в Украине: "Азов" удалил скандальные фото
Фото Летальное оружие из США. С сайта "Азова" удалили фото бойцов с американскими гранатометами (фото)
Фото С сайта полка "Азов" исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИ
Фото На сайте полка "Азов" удалили материал об использовании американских гранатометов
Фото "Азов" сам дал доказательства наличия у них гранатометов из США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.18, 21:16 Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.01.18, 21:59 Нацгвардия отрицала, что у "Азова" есть гранатометы PSRL-1.
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 22:28 Шумиха вокруг поставок летального оружия в Украину удивила американских экспертов
Главред Главред  ·  10.01.18, 23:47 Информацию распространил ведущий исследователь проекта BellingCat Арик Толер. (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  11.01.18, 00:26 Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, имел в своем распоряжении гранатометы американского производства…
Гордон Гордон  ·  11.01.18, 01:06 Исследователь проекта Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер отметил, что полк "Азов" Национальной гвардии Украины получил американские гранатометы PSRL-1 летом…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.01.18, 01:50 В июле 2017 года пресс-служба полка "Азов" сама сообщила о поставках гранатометов американского производства PSRL-1. Об этом говорится в публикации Digital Forensic Research Lab аналитического центра…
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