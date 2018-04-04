Основатель Facebook Цукерберг выступит в Конгрессе США 11 апреля (9 новостей) «Слушания будут посвящены "использованию и защите компанией пользовательских данных"»

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в среду 11 апреля даст показания в Конгрессе США. Об этом сообщает Комитет Сената США по энергетике и торговле Палаты представителей.

М.Цукерберг выступит перед комитетом 11 апреля в 10:00 по поводу использования и защиты пользовательских данных.

“Это слушание станет важной возможностью пролить свет на важные вопросы конфиденциальности данных пользователей и помочь всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в Интернете. Мы высоко ценим готовность Цукерберга давать показания перед комитетом, и мы с нетерпением ждем ответов на наши вопросы 11 апреля”, - отметили в комитете.

Как сообщал УНН, Цукерберг решил дать показания в Конгрессе в связи с делом Cambridge Analytica.

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Facebook заблокировал работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

Обновлено в 18:16 Указано, что слушание по делу утечки данных назначено на 10:00.

Обновлено в 18:49 Слушания будут посвящены "использованию и защите компанией пользовательских данных"