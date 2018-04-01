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Осуждение и диалог. Глава МИД Испании высказался за двойной подход в отношениях с Россией

Осуждение и диалог. Глава МИД Испании высказался за двойной подход в отношениях с Россией (5 новостей)

«Россия является предметом стратегической обеспокоенности, - заявил Дастис»

По словам испанского дипломата, часть глобальных мировых проблем не решить без диалога с государством-агрессором.

ФОТО К НОВОСТИ: «Осуждение и диалог. Глава МИД Испании высказался за двойной подход в отношениях с Россией»
Фото Осуждение и диалог. Глава МИД Испании высказался за двойной подход в отношениях с Россией
Фото МИД Испании: К России необходим двойной подход
Фото Глава МИД Испании заявил о необходимости "двойного подхода" к России
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Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 15:34 Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис высказался за двойной подход в отношениях с Россией.
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 16:18 "Россия является предметом стратегической обеспокоенности", - заявил Дастис
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 19:10 Глава МИД Испании убежден, что, осуждая Россию за некоторые действия, необходимо находить с РФ общий язык.
Гордон Гордон  ·  01.04.18, 20:01 Вторжение в Украину и аннексия Крыма являются недопустимыми действиями со стороны России, отметил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.Россия является стратегическим партнером, заявил министр…
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