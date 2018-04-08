Осужденный экс-президент Бразилии сдался властям (9 новостей) «Экс-президент Бразилии не будет скрываться от правосудия»

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции. Об этом информирует газета Folha de Sao Paolo.

Лула да Силва должен был сдаться властям до 17:00 по местному времени (23:00, - ред) в субботу, 7 апреля.

Прежде сам экс-президент заявлял, что собирается исполнить решение суда, однако в срок, отведенный ему властями, сразу добровольно не сдался.

7 апреля он находился в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди своих сторонников последние два дня. После безуспешной попытки уехать на машине, экс-президент сел в машину федеральной полиции, которая ожидала его неподалеку.

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Как сообщалось ранее, против да Силвы было выдвинуто пять коррупционных обвинений, в частности, он был признан виновным в получении около 1,1 млн долларов взяток от строительной компании OAS. Также против бывшего президента Бразилии выдвинули подозрения в причастности к коррупционной схеме в нефтяной государственной бразильской компании Petrobras.

Обновлено в 05:09 Экс-президент Бразилии не будет скрываться от правосудия.

Обновлено в 05:17 Ранее да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию.