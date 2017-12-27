  1. Главная
  2. Новости
  3. Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:14
· Освобождение · Православная Церковь · Церковь
Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер

Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер (7 новостей)

«В России десятки наших соотечественников лишены свободы, отметил Грицак»

Успешное проведение обмена было бы невозможно без участия президента РФ В.Путина, патриарха Кирилла, главы украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ОРДО и ОРЛО.

Об этом заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента Российской Федерации Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководству непризнанных республик, с просьбой провести обмен. И как известно, они согласились. Огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса», — заявил политик.

В.Медведчук также отметил роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы украинской канонической Православной церкви, «который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем».

Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения
Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения

«Сегодня так важно восстановить мир — прежде всего в сердцах и душах людей. Это прямой путь к восстановлению мира в Украине», — уверен политик.

Также лидер «Украинского выбора» выразил признательность руководителям ОРДО Александру Захарченко и ОРЛО Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц».

«Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении», — подытожил Виктор Медведчук.

Обновлено в 21:01 В России десятки наших соотечественников лишены свободы, отметил Грицак.

Обновлено в 21:14 https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер»
Фото Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер
Фото Медведчук: Освобождение людей — важнейший шаг к мирному урегулированию на Донбассе
Фото В СБУ рассказали, что на Донбассе боевики все еще удерживают 103 заложников
Фото В СБУ сказали, скольких украинцев боевики на Донбассе удерживают в заложниках
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.17, 17:42 Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма позитивно оценивает освобождение украинских заложников…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 17:57 Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма позитивно оценивает освобождение украинских заложников…
Униан Униан  ·  27.12.17, 19:41 Еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.
УНН УНН  ·  27.12.17, 20:48 Президент Франции Эммануэль Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех заложников. Об этом он написал в своем Twitter."В Украине обменяли более 300 пленных в результате конфликта на Донбассе,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  27.12.17, 21:01 В России десятки наших соотечественников лишены свободы, отметил Грицак.
5 канал 5 канал  ·  27.12.17, 21:14 https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы продукты для улучшения качества секса

Названы продукты для улучшения качества секса
Родственники освобожденных пленных благодарят украинцев за поддержку

Родственники освобожденных пленных благодарят украинцев за поддержку
Террористы обстрелами «отметили» обмен пленными

Террористы обстрелами «отметили» обмен пленными
&quot;Большое новогоднее приключение&quot;: какие курьезы произошли на съемках

"Большое новогоднее приключение": какие курьезы произошли на съемках
Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода. Что известно о 73 украинских заложниках, освобожденных боевиками “Л/ДНР”

Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода. Что известно о…
Закон о приватизации станет одним из первых вопросов следующего года – Парубий

Закон о приватизации станет одним из первых вопросов следующего года…
В суде над Януковичем всплыли некоторые подробности подготовки РФ к аннексии Крыма

В суде над Януковичем всплыли некоторые подробности подготовки РФ к…
СМИ опубликовали видео с исполнителем взрыва в супермаркете в Петербурге

СМИ опубликовали видео с исполнителем взрыва в супермаркете в Петербурге
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.