Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы - Олифер

Успешное проведение обмена было бы невозможно без участия президента РФ В.Путина, патриарха Кирилла, главы украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ОРДО и ОРЛО.

Об этом заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента Российской Федерации Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководству непризнанных республик, с просьбой провести обмен. И как известно, они согласились. Огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса», — заявил политик.

В.Медведчук также отметил роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы украинской канонической Православной церкви, «который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем».

Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения

«Сегодня так важно восстановить мир — прежде всего в сердцах и душах людей. Это прямой путь к восстановлению мира в Украине», — уверен политик.

Также лидер «Украинского выбора» выразил признательность руководителям ОРДО Александру Захарченко и ОРЛО Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц».

«Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении», — подытожил Виктор Медведчук.

Обновлено в 21:01 В России десятки наших соотечественников лишены свободы, отметил Грицак.

Обновлено в 21:14 https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть