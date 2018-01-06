Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки (7 новостей и 1 видео) «Фанат Зари поделился историей из своей жизни»

Освобожденный из плена боевиков ОРДО боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пытках во время пребывания в заложниках. Видео

Обновлено в 21:44 Фанат "Зари" поделился историей из своей жизни

Обновлено в 22:48 "В списках (СБУ) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (глава ДНР), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.