Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки

Освобожденный из плена боевиков ОРДО боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пытках во время пребывания в заложниках. Видео
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Обновлено в 22:48 "В списках (СБУ) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (глава ДНР), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.