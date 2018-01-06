  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки
Общество
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 22:48
Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки

Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки (7 новостей и 1 видео)

«Фанат Зари поделился историей из своей жизни»

Освобожденный из плена боевиков ОРДО боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пытках во время пребывания в заложниках. Видео

Обновлено в 21:44 Фанат "Зари" поделился историей из своей жизни

Обновлено в 22:48 "В списках (СБУ) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (глава ДНР), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки»
Фото Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки
Фото Освобожденный из плена "ДНР" боец рассказал о пережитых пытках: видео
Фото Освобожденный украинский военный рассказал о пытках в плену "ДНР"
Фото Реальная история: освобожденный из плена проукраинский ультрас рассказал о кошмарных пытках в "ЛНР"
Фото Освобожденный из плена боец Азова рассказал о пытках
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 16:59 Боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов, которого освободили из плена террористов  27 декабря 2017 года, рассказал о пережитых пытках.
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 17:29 Боец батальона Азов Евгений Чуднецов, которого 27 декабря 2017 года освободили из плена так называемого ДНР, рассказал в интервью Громадскому Радио про пережитые пытки.
Главред Главред  ·  06.01.18, 20:24 Мужчину освободили из плена боевиков во время большого обмена 27 декаброя минувшего года.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 21:38 Боец батальона “Азов” Евгений Чуднецов, которого освободили из плена 27 декабря 2017 года, рассказал о пытках.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  06.01.18, 21:44 Фанат "Зари" поделился историей из своей жизни
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 22:48 Боец Батальона Азов Евгений Чуднецов, побывавший в плену у сепаратистов, рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить. Об этом военный рассказал в интервью Громадському радио. Чуднецов сообщил, что…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс. человек, - КГГА

Новый год на Софийской площади в Киеве встречало 130 тыс.…
Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки

Освобожденный из плена боевиков украинский боец ​​рассказал про пережитые пытки
Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество

Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество
Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление…
Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви

Порошенко пожелал украинцам на Рождество семейного уюта, счастья и любви
Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы
В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили гражданства Украины

В Раде рассказали, почему Поклонскую до сих пор не лишили…
Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области

Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биатлон: определились составы сборных Украины на эстафетные гонки 7 января

Биатлон: определились составы сборных Украины на эстафетные гонки 7 января
У Китая произошло столкновение судов: пропали 32 моряка

У Китая произошло столкновение судов: пропали 32 моряка
Глава немецкого гиганта Adidas призвал Берлин улучшить отношения с Россией

Глава немецкого гиганта Adidas призвал Берлин улучшить отношения с Россией
Петренко: Если сравнивать с Россией, мы живем в другой реальности

Петренко: Если сравнивать с Россией, мы живем в другой реальности
Штаб: оккупанты за сутки 3 раза нарушали режим прекращения огня

Штаб: оккупанты за сутки 3 раза нарушали режим прекращения огня
Долгополов обыграл Троицки в первом круге турнира в Сиднее

Долгополов обыграл Троицки в первом круге турнира в Сиднее
Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018

Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018
Сегодня Рождество Христово

Сегодня Рождество Христово
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.