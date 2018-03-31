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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:17
· Квартира · Ребенок
"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото)

"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото) (7 новостей)

«После того как еда закончилась дети начали звать на помощь с балкона квартиры. (фото)»

В Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика. Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение, что на третьем этаже многоэтажки дети с балкона зовут на помощь.

Дети не могли открыть двери, поэтому, кроме полиции, на место прибыли спасатели и медики.

По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно возилась на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда еда закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

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Дети были доставлены в медучреждения Мариуполя.

К вечеру третьего дня 27 летняя мать явилась в полицию и настаивала на том, что не оставляла детей, а вышла на 10 минут в магазин. О случившемся узнала от соседей.

Пока выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей".

Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решение компетентных служб Левобережной районной администрации.

Обновлено в 18:05 В Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика. Об этом 112 Украина сообщили в ГУ НП в Донецкой области. Отмечается, что правоохранителям поступило…

Обновлено в 21:17 "Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире... По словам старшей девочки, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. восьмилетний ребенок самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь", расскали в полиции.

ФОТО К НОВОСТИ: «"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото)»
Фото "От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото)
Фото От голода начали звать на помощь: горе-мать оставила детей на произвол судьбы
Фото От голода звали на помощь: В Мариуполе горе-мать закрыла в квартире трех детей и "ушла в магазин" на трое суток
Фото В Мариуполе мать закрыла в квартире трех детей и «ушла в магазин» на трое суток (ФОТО)
Фото В Мариуполе женщина оставила троих детей на три дня закрытыми в квартире – полиция
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Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 14:09 В Мариуполе правоохранители освободили троих детей, которых их же собственная мать заперла в квартире.
Главред Главред  ·  31.03.18, 14:54 После того как еда закончилась дети начали звать на помощь с балкона квартиры. (фото)
Politeka Politeka  ·  31.03.18, 15:28 В Донецкой области правоохранители освободили трех маленьких детей, которые сами просидели в квартире несколько дней В Мариуполе мать, закрыв малышей одних, на несколько дней ушла из дома. Об этом сообщили…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 17:49 Жительница Мариуполя на трое суток бросила трех детей в возрасте 8 и 3 лет и 11-месяцев закрытыми в квартире, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  31.03.18, 18:05 В Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика. Об этом 112 Украина сообщили в ГУ НП в Донецкой области. Отмечается,…
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 21:17 Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире в Мариуполе Донецкой области, рассказали в областной полиции.В Мариуполе женщина оставили троих детей в квартире,…
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