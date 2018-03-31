"От голода звали на помощь". В Мариуполе горе-мать заперла в квартире троих детей (фото) (7 новостей) «После того как еда закончилась дети начали звать на помощь с балкона квартиры. (фото)»

В Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика. Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение, что на третьем этаже многоэтажки дети с балкона зовут на помощь.

Дети не могли открыть двери, поэтому, кроме полиции, на место прибыли спасатели и медики.

По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно возилась на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда еда закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

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Дети были доставлены в медучреждения Мариуполя.

К вечеру третьего дня 27 летняя мать явилась в полицию и настаивала на том, что не оставляла детей, а вышла на 10 минут в магазин. О случившемся узнала от соседей.

Пока выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей".

Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решение компетентных служб Левобережной районной администрации.

Обновлено в 18:05 В Мариуполе мать закрыла в квартире и оставила без присмотра на трое суток своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика. Об этом 112 Украина сообщили в ГУ НП в Донецкой области. Отмечается, что правоохранителям поступило…

Обновлено в 21:17 "Две девочки восьми и трех лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире... По словам старшей девочки, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. восьмилетний ребенок самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь", расскали в полиции.