От негласных предложений работать против НАБУ я отказывался, а его детективы решили поработать против САП, - Холодницкий (4 новости) «Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ранее отказывался от негласных предложений работать против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему поступали предложения "поработать" против Национального антикоррупционного бюро, но не уточнил, от кого.Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге в пятницу заявил, что ему предлагали "поработать" против Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда внегласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались. Когда была такая информация, я говорил, что САП этим заниматься не будет. И считаю, что делал правильно", сказал Холодницкий.

Он не уточнил, от кого поступали предложения и отказался сообщить подробности.

Холодницкий подчеркнул, что "не будет работать ни на какую структуру".

Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ Специализированную антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года.

В интервью ZN.UA, которое вышло 30 марта, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.

Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает".

24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.

28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".

29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.

В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.

Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".

Обновлено в 19:31 Также он заявил, что не держится за должность и показал заявление на увольнение.