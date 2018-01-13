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Главред Главред · · Обновлено в 12:00
· Военные · Хакер
Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ - WP

Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ - WP (30 новостей)

«Украина была важной мишенью для кибератак РФ»

Хакеры использовали так называемую атаку "полива" — тип атаки на предприятие, когда заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками.

Обновлено в 11:52 По предварительной информации, хакерская атака была осуществлена с целью дестабилизации украинской финансовой системы на фоне войны на востоке Украины. Сотрудники ЦРУ готовы предоставить доказательства того, что вирус был запущен с помощью Главного разведуправления РФ.

Обновлено в 12:00 В то же время издание The Washigton Post отмечает, что ЦРУ отказалось официально комментировать эту информацию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ - WP»
Фото ЦРУ: Кибератаки против Украины - дело рук российских военных
Фото ЦРУ выяснило, что за атакой вируса "Petya" в Украине стоят военные РФ - The Washington Post
Фото За кибератаками против Украины стоят российские военные хакеры — ЦРУ
Фото ЦРУ выяснили, что за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные - WP
Фото ЦРУ: Военные хакеры РФ организовали кибератаку в Украине - WP
Фото За атакой вируса NotPetya в Украине стоят российские военные - СМИ
Фото ЦРУ выяснило, что за атакой вируса Petya в Украине стоят военные РФ – СМИ
Фото ЦРУ выяснило, что хакеры РФ организовали кибератаку в Украине – СМИ
Фото ЦРУ обвинило Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украину
Фото ЦРУ связало распространение вируса Petya в Украине с российским ГРУ
Фото ЦРУ: кибератаку вирусом Petya в Украине организовали российские военные
Фото ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 06:34 ЦРУ выяснило, что за атакой вируса “Petya” в Украине стоят российские военные.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 07:41 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне…
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 08:10 Украина была важной мишенью для кибератак РФ.
Depo.ua Depo.ua  ·  13.01.18, 08:34 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Washigton Post . Издание со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает: в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус Petya был создан…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 08:35 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 09:04 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.01.18, 09:12 По информации ЦРУ, российские военные хакеры стоят за кибератакой в Украине в июне 2017 года, которая ставила за цель разрушить финансовую систему страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой…
Апостроф Апостроф  ·  13.01.18, 09:30 ЦРУ считает, что "с высокой степенью вероятности" вирус NotPetya (Petya), атаковавший Украину в июне, был создан Главным разведывательным управлением РФ.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  13.01.18, 09:30 Хакеры использовали так называемую атаку "полива" — тип атаки на предприятие, когда заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.01.18, 09:32 ЦРУ США в своем отчете заявляет, что военные хакеры России в 2017 году осуществили кибератаке против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 09:34 Военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны. Об этом в пятницу, 12 января, пишет TheWashigtonPost со ссылкой на…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.18, 09:34 Военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны. Об этом в пятницу, 12 января, пишет TheWashigtonPost со ссылкой на…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.01.18, 09:35 ЦРУ считает, что российские военные осуществили кибератаку с помощью вируса Petya.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.18, 09:41 Центральное разведывательное управление США с "высокой степенью достоверности" считает, что за атакой вируса NotPetya на Украину стоят хакеры российского Минобороны, а именно внешней разведки - Главного…
УНН УНН  ·  13.01.18, 09:47 Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла а июне 2017 года, стоят российские хакеры. Об этом сообщает The Washigton Post. Сообщается,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.18, 09:52 В американской разведке с высокой долей вероятности уверены в том, что вирус NotPetya был создан военной разведкой России.
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 09:54 По данным Центрального разведывательного управления США, Главное разведывательной управление России организовало кибератаку на Украину, замаскировав ее под действия обычных хакеров, пишет The Washington…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.01.18, 10:05 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры России в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне…
Капитал Капитал  ·  13.01.18, 10:09 Центральное разведывательное управление США с «высокой степенью достоверности» считает, что за атакой вируса NotPetya на Украину стоят хакеры российского Минобороны, а именно…
Факты Факты  ·  13.01.18, 10:17 В ЦРУ отказались комментировать данную информацию
MIGnews MIGnews  ·  13.01.18, 10:32 Стоит отметить, что американская разведка пришла к такому выводу в ноябре 2017 года.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.18, 10:35 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне…
АТН АТН  ·  13.01.18, 10:51 Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что кибератаку против Украины в 2017 году осуществили военные хакеры РФ в попы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.18, 11:28 Центральное разведывательное управление США считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России с целью подорвать финансовую систему Украинского государства на фоне продолжающейся…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  13.01.18, 11:38 По информации Центрального разведывательного управления США, за кибератакой в Украине в июне прошлого года, целью которой было разрушить финансовую систему Украины, стоят российские военные хакеры. Вирус…
Газета День Газета День  ·  13.01.18, 11:47 ЦРУ США в своем отчете заявляет, что военные хакеры России в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.…
ForUm ForUm  ·  13.01.18, 11:50 Центральное разведывательное управление США приписывает российским военным хакерам кибератаку, совершенную против Украины в прошлом году, в попытке подорвать финансовую систему страны на фоне войны с…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  13.01.18, 11:52 Об этом передает The Washigton Post. По предварительной информации, хакерская атака была осуществлена с целью дестабилизации украинской финансовой системы на фоне войны на востоке…
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 12:00 Целью вредителей была финасовая система. Центральное разведывательное управление США считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России с целью подорвать финансовую систему…
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