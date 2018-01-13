Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ - WP (30 новостей) «Украина была важной мишенью для кибератак РФ»

Хакеры использовали так называемую атаку "полива" — тип атаки на предприятие, когда заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками.

Обновлено в 11:52 По предварительной информации, хакерская атака была осуществлена с целью дестабилизации украинской финансовой системы на фоне войны на востоке Украины. Сотрудники ЦРУ готовы предоставить доказательства того, что вирус был запущен с помощью Главного разведуправления РФ.

Обновлено в 12:00 В то же время издание The Washigton Post отмечает, что ЦРУ отказалось официально комментировать эту информацию.