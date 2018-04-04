Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля. «Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ПАО „Киевэнерго“, ООО „Евро-Реконструкции“ и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», — цитирует заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева пресс-служба КГГА. По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение. Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления. В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

Обновлено в 14:42 Отопительный сезон полностью планируют закончить 6 апреля.

Обновлено в 14:56 В Киеве отопительный сезон завершится 6 апреля. Столичная власть начала необходимые для этого подготовительные работы.