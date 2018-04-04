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Капитал Капитал · · Обновлено в 14:56
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Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля (12 новостей)

«С 4 апреля в столице идет подготовка»

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля. «Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ПАО „Киевэнерго“, ООО „Евро-Реконструкции“ и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», — цитирует заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева пресс-служба КГГА. По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение. Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления. В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

Обновлено в 14:42 Отопительный сезон полностью планируют закончить 6 апреля.

Обновлено в 14:56 В Киеве отопительный сезон завершится 6 апреля. Столичная власть начала необходимые для этого подготовительные работы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля»
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Фото Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля
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Факты Факты  ·  04.04.18, 10:29 Отопление отключали по просьбам балансодержателей
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 13:30 С 4 апреля в столице идет подготовка
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 13:37 Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 13:52 В столице значительно потеплело. В ближайшие дни хорошая погода сохранится.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 13:59 В среду, 4 апреля, в Киеве начали подготовительные работы к завершению отопительного сезона, который планируется полностью закончить  6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. "Сегодня в Киеве начали…
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 14:22 Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение начать подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от централизованного отопления планируют 6 апреля, сообщает пресс-служба КГГА. «По…
УНН УНН  ·  04.04.18, 14:22 "По прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и…
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 14:28 В Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, которое планируется 6 апреля.
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 14:42 Отопительный сезон полностью планируют закончить 6 апреля.
Униан Униан  ·  04.04.18, 14:56 В Киеве отопительный сезон завершится 6 апреля. Столичная власть начала необходимые для этого подготовительные работы.
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