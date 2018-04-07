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Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии

Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии (4 новости)

«В посольстве РФ надеются на организацию встречи в ближайшее время»

Об этом заявил представитель российского посольства, передает Depo.ua со ссылкой на " РИА Новости ". "Как видим, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В связи с этим Яковенко направил Джонсону личную ноту", - сообщил представитель посольства. Он отметил, что в диппредставительстве не могут дать удовлетворительную оценку "текущему уровню сотрудничества" с МИД Британии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 15:15 Посольство РФ в Лондоне запросило встречу с главой МИД Британии Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 15:35 Посольство РФ в Лондоне запросило встречу с главой МИД Британии Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 15:43 В посольстве РФ надеются на организацию встречи в ближайшее время.
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