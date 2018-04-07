Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии

Об этом заявил представитель российского посольства, передает Depo.ua со ссылкой на " РИА Новости ". "Как видим, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В связи с этим Яковенко направил Джонсону личную ноту", - сообщил представитель посольства. Он отметил, что в диппредставительстве не могут дать удовлетворительную оценку "текущему уровню сотрудничества" с МИД Британии.