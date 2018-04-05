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ИС ИС · · Обновлено в 01:57
· Доказательство · Великобритания · Отравление
Отравление Скрипаля: заседание Совбеза ООН онлайн

Отравление Скрипаля: заседание Совбеза ООН онлайн (7 новостей)

«Ранее Совбез созывался по этому вопросу Великобританией»

В деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) появились новые доказательства. И все эти факты свидетельствуют о причастности к попытке убийства Скрипалей России.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Вloomberg, передает Укринформ.

Обновлено в 01:32 "Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое − переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы", − отметил Небензя. Он подчеркнул, что РФ будет добиваться…

Минобороны РФ привело скриншот из игры как доказательство сотрудничества…
Минобороны РФ привело скриншот из игры как доказательство сотрудничества…

Обновлено в 01:57 Следует отметить, что примерно с таким же заявлением выступил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттре, высказавшись за “технический” и “деполитизирован” подход в расследовании резонансного дела. “Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипаля”.

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Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 22:41 Ранее Совбез созывался по этому вопросу Великобританией
Апостроф Апостроф  ·  06.04.18, 00:01 Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, комментируя участие России в расследовании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 00:03 Россия не воспринимает обвинений Великобритании в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, и считает, что за этим стоят спецслужбы других стран.
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 01:26 Россия распространяет различные выдуманные теории вокруг дела в Солсбери.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.04.18, 01:32 Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля. Об этом он сказал выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг,…
УНН УНН  ·  06.04.18, 01:57 “Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или отдельным лицом, — отметил высокопоставленный дипломат. — Те, кто применяет…
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