Отравление Скрипаля: заседание Совбеза ООН онлайн

В деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) появились новые доказательства. И все эти факты свидетельствуют о причастности к попытке убийства Скрипалей России.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Вloomberg, передает Укринформ.

Обновлено в 01:32 "Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое − переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы", − отметил Небензя. Он подчеркнул, что РФ будет добиваться…

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Обновлено в 01:57 Следует отметить, что примерно с таким же заявлением выступил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттре, высказавшись за “технический” и “деполитизирован” подход в расследовании резонансного дела. “Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипаля”.