Отсутствие автоматической проверки е-деклараций ставит под угрозу безвиз с ЕС (3 новости) «ЕС недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима нет»

В Евросоюзе недовольны законопроектом Украины о создании Антикоррупционного суда, но угрозы отмены безвизового режима нет. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"В ЕС недовольны законопроектом Украины о создании Антикоррупционного суда, но нет реальной угрозы приостановления безвизового режима. Государства-члены ЕС больше обеспокоены просителями убежища из Грузии", - написал он.

Ранее на официальной странице представительства ЕС в Украине появилась ссылка на заявление об Антикоррупционном суде с намеком о приостановлении безвиза. В свою очередь в письменном комментарии от имени представителя ЕС "Европейской правде" подтвердили, что Евросоюз официально выступил с критикой в адрес Банковой за то, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде (АКС), который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС

19 января Порошенко обсудил законопроект с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Украинский президент настоял, что документ был создан в соответствии с Конституцией Украины и с рекомендациями Венецианской комиссии. Но политики договорились продолжить диалог в Давосе во время Всемирного экономического форума.