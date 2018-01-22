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Канал 112 Канал 112 ·
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Отсутствие автоматической проверки е-деклараций ставит под угрозу безвиз с ЕС

Отсутствие автоматической проверки е-деклараций ставит под угрозу безвиз с ЕС (3 новости)

«ЕС недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима нет»

В Евросоюзе недовольны законопроектом Украины о создании Антикоррупционного суда, но угрозы отмены безвизового режима нет. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter. 

"В ЕС недовольны законопроектом Украины о создании Антикоррупционного суда, но нет реальной угрозы приостановления безвизового режима. Государства-члены ЕС больше обеспокоены просителями убежища из Грузии", - написал он. 

Ранее на официальной странице представительства ЕС в Украине появилась ссылка на заявление об Антикоррупционном суде с намеком о приостановлении безвиза. В свою очередь в письменном комментарии от имени представителя ЕС "Европейской правде" подтвердили, что Евросоюз официально выступил с критикой в адрес Банковой за то, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде (АКС), который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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19 января Порошенко обсудил законопроект с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Украинский президент настоял, что документ был создан в соответствии с Конституцией Украины и с рекомендациями Венецианской комиссии. Но политики договорились продолжить диалог в Давосе во время Всемирного экономического форума.

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Европейская правда Европейская правда  ·  22.01.18, 10:52 ЕС недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но рисков приостановления безвизового режима нет.
Европейская правда Европейская правда  ·  22.01.18, 11:41 Невыполнения Киевом обязательства по созданию системы автоматической проверки электронных деклараций представляет большую угрозу для безвизового режима с ЕС, чем недостатки в законопроекте об антикоррупционном…
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