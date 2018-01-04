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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:41
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Пачка сигарет подорожает на 4-5 гривен из-за роста акцизов

Пачка сигарет подорожает на 4-5 гривен из-за роста акцизов (4 новости)

«Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%»

Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%.

Такое мнение высказали производители табачных изделий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн", - заявил начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

"Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - сказал он.

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Менеджер по вопросам фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита позитивно оценивает принятие парламентом изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей –; EUR90 за 1000 штук.

Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза, на чем долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность.

"JTI Украина" приветствует решение повышать именно специфическую и минимальную ставки акциза, и не повышать адвалорную составляющую, так как она не соответствует принципу нейтральности и не гарантирует прогнозированных поступлений в бюджет.

"Что касается цен на сигареты в 2018 году, то по предварительным расчетам они вырастут на 4-5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичны –; если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен во многом зависел бы и от валютных колебаний", - сообщила директор департамента корпоративных связей "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко. Как сообщалось, акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%). Принятыми правками в Налоговый кодекс предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт.

Обновлено в 15:41 "Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн. Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - сказал начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

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Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 13:40 Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%.
Хвиля Хвиля  ·  04.01.18, 14:28 Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%. Такое мнение высказали производители табачных изделий, сообщает Интерфакс-Украина. «Мы оцениваем,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.18, 15:41 Из-за роста акцизов на 29,7% стоимость пачки сигарет в Украине в 2018 году вырастет на 4-5 гривен. Такой прогноз делают производители табачных изделий, сообщает Интерфакс-Украина. Однако, отмечается,…
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