Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо хочет провести бой с украинским спортсменом Василием Ломаченко.
Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко
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