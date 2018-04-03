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Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко

Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко (3 новости)

«Филиппинец хочет встретиться с украинцем осенью»

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо хочет провести бой с украинским спортсменом Василием Ломаченко.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.04.18, 14:43 Филиппинец хочет встретиться с украинцем осенью
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 18:00 Мэнни Пакьяо по-прежнему хочет провести бой против Василия Ломаченко.
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Пакьяо не забросил идею провести бой с Ломаченко

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