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Палестина отозвала своего посла из США (3 новости) «Палестинская администрация заявила об отзыве своего посла из Вашингтона для консультаций»

Администрация Палестины заявила об отзыве своего посла из Вашингтона для консультаций. Об этом сообщает BBC со ссылкой на палестинское информационное агентство Wafa, передает Украинская правда.

Такое заявление Палестины – реакция на решение президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим.

Глава администрации Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что не примет никакого мирного плана США после "жеста" Трампа.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

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193 члена Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций собирались провести специальную сессию 21 декабря по просьбе мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, в которой США призывают отозвать официальное признание Иерусалима столицей Израиля.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.