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Папа Франциск разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа Франциск разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле (2 новости)

«Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле»

Традиционная церемония крещения младенцев была длительной.

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Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 19:10 Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле.
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Папа Франциск разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле

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