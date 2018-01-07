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Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

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Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле.

Папа Франциск разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле (2 новости) «Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле»

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