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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 23:57
· Международное сообщество · Встреча · Война
Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине (9 новостей)

«Об этом он заявил на встрече с послами, аккредитованными при Святом Престоле»

Папа Римский Франциск во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине.

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в дальнейшем нанося страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, которые затронуты войной, и потерявшим своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых родственников", - сказал глава Католической Церкви, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле, сообщает Радио Ватикана.

Обновлено в 23:42 "Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, продолжая доставлять страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной и потерявших своих самых дорогих, нередко…

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Британия призывает международное сообщество поддержать новую резолюцию…

Обновлено в 23:57 Год, что прошел, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, - сказал понтифик.

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине»
Фото Папа Римский призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине
Фото Папа Римский напомнил о войне в Украине
Фото Папа Франциск призвал мир не забывать о войне в Донбассе
Фото Папа римский призвал не забывать о войне в Донбассе и ее жертвах
Фото Папа Римский Франциск призвал не забывать о конфликте на Донбассе
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Факты Факты  ·  08.01.18, 17:26 Об этом он заявил на встрече с послами, аккредитованными при Святом Престоле
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 20:53 Папа Римский Франциск во время встречи с дипломатическим корпусом призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине.
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 21:11 Папа Римский Франциск во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, проходящей в начале каждого года, призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине. Об этом сообщает Радио…
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 21:26 Папа Римский Франциск во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине. Об этом сообщает Радио Ватикана.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 21:59 Папа Римский Франциск напомнил международному сообществу о конфликте на Донбассе, вызванном российской агрессией и жертвах в результате этого конфликта.
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 23:25 Также Папа Римский сосредоточил внимание на двух важных годовщинах. Папа Римский Франциск напомнил международному сообществу о конфликте на Донбассе, вызванном российской агрессией и жертвах в результате…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.18, 23:42 Папа римский Франциск на встрече с послами 183 стран напомнил о продолжающемся конфликте в Донбассе и его жертвах. Об этом сообщает Радио Ватикана."Совместные старания в пользу отстройки мостов являются…
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 23:57 Год, что прошел, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, - сказал понтифик.
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