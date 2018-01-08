Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине (9 новостей) «Об этом он заявил на встрече с послами, аккредитованными при Святом Престоле»

Папа Римский Франциск во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине.

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в дальнейшем нанося страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, которые затронуты войной, и потерявшим своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых родственников", - сказал глава Католической Церкви, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле, сообщает Радио Ватикана.

Обновлено в 23:42 "Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, продолжая доставлять страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной и потерявших своих самых дорогих, нередко…

Британия призывает международное сообщество поддержать новую резолюцию…

Обновлено в 23:57 Год, что прошел, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, - сказал понтифик.