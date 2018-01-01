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Фокус Фокус · · Обновлено в 00:11
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Папа Римский призвал принимать больше беженцев

Папа Римский призвал принимать больше беженцев (5 новостей)

«Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость»

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях, чтобы найти мир.

Об этом он заявил на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы, пишет DW.

Обновлено в 00:10 Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость.

Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»
Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»

Обновлено в 00:11 Франциск призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и как можно больше расширить их прием.

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Римский призвал принимать больше беженцев»
Фото Папа Римский Франциск призвал государства принимать больше беженцев в новом году
Фото Папа Римский призвал принимать больше беженцев в новом году
Фото Папа Римский призвал принимать больше беженцев
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Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 19:21 Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти…
УНН УНН  ·  01.01.18, 20:25 Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.18, 00:10 Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.18, 00:11 Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях, чтобы найти мир.…
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