Папа Римский призвал принимать больше беженцев (5 новостей) «Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость»

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях, чтобы найти мир.

Об этом он заявил на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы, пишет DW.

Обновлено в 00:10 Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость.

Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»

Обновлено в 00:11 Франциск призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и как можно больше расширить их прием.