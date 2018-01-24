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Главком Главком · · Обновлено в 18:16
Париж рискует превратиться в Венецию: Сена вышла из берегов

Париж рискует превратиться в Венецию: Сена вышла из берегов (7 новостей)

«Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п'ять метрів і продовжує підніматися»

Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п’ять метрів і продовжує підніматися.

Про це повідомляє Le Parisien.

У середу в полудень рівень води був зафіксований на позначці 5,10 метрів. Очікується, що пік повені буде в ніч з п'ятниці на суботу і рівень води може піднятися вище шести метрів, як це було у 2016 році.

Більшість автомобільних доріг вздовж берегів Сени повністю затоплені, порушений рух громадського транспорту.

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Також з обмеженнями працює річковий транспорт, адже через високий рівень води катери не можуть проходити під деякими мостами.

#Hochwasser in #Paris: mehrere S-Bahn-Stationen bleiben bis mindestens Freitag geschlossen. Der Wasserpegel der #Seine steigt weiter. pic.twitter.com/R5evOpyQLu

— ARD Studio Paris (@ARDStudioParis) 24 січня 2018 р. У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Метеорологи повідомляють, що за минулий тиждень у басейні Сени випала двотижнева норма опадів.

Обновлено в 17:35 Еще до вечера вторника Сена достигла 5 метров - примерно на 3-4 метра выше нормы, что побудило мэрию открывать пункт реагирования на ситуацию.

Обновлено в 18:16

ФОТО К НОВОСТИ: «Париж рискует превратиться в Венецию: Сена вышла из берегов»
Фото Из-за сильных дождей в Париже Сена вышла из берегов
Фото Проливные дожди вызвали наводнение во Франции, в Париже Сена вышла из берегов
Фото Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.01.18, 13:32 Из-за сильных дождей река Сена в Париже вышла из берегов и затопила улицы и железнодорожную линию. Об этом со ссылкой на Local сообщает ONLINE.UA. Так, утром во...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 15:03 Сильное наводнение затронуло 23 департамента Франции, в Париже река Сена вышла из берегов, сообщает французская газета Le Parisien.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.01.18, 15:25 Из-за сильных дождей, которые продолжаются уже много дней, река Сена в Париже вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и парки.
iPress iPress  ·  24.01.18, 15:37 Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п'ять метрів і продовжує підніматися.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  24.01.18, 17:35 Из-за повышения уровня воды в Сене в Париже власть в среду решила приостановить работу пригородной железнодорожной линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Local.Еще до вечера вторника Сена достигла…
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