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Газета День Газета День · · Обновлено в 21:53
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Парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству Бабиша

Парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству Бабиша (6 новостей)

«Парламент Чешской Республики вынес вотум недоверия новому премьер-министру страны Андрею Бабишу»

Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) сегодня проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша, передает ЕП.

Решение поддержали 117 депутатов, против проголосовали 78, сообщает Aktualne.cz.

За вотум недоверия правительству меньшинства проголосовали депутаты восьми из девяти представленных в парламенте партий. Против голосовали только депутаты движения ANO, лидером которого является Бабиш.

Вопрос недоверия правительству рассматривали в парламенте 10 января, но тогда голосование отложили по инициативе евроскептической Гражданской демократической партией.

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Президент Милош Земан на прошлой неделе выступил в парламенте и выразил поддержку Бабишу, пообещав предоставить ему возможность еще раз попытаться сформировать правительство.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Кроме того, другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.

Несмотря на потерю доверие парламента, правительство Бабиша продолжит руководить страной, пока не будет создан новый кабмин.

Большинство партий упрекают Бабиша и Земана в том, что и президент, и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии.

В частности, не было серьезных переговоров по созданию большинства, а президент и премьер с самого начала перешли к вопросу создания правительства меньшинства.

Кроме того, политические силы отказываются поддерживать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС. Сам Бабиш отрицает все обвинения.

Обновлено в 20:55 Парламент Чешской Республики вынес вотум недоверия новому премьер-министру страны Андрею Бабишу.

Обновлено в 21:53 Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) сегодня проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  16.01.18, 17:16 Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) в среду проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша.
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 17:36 Во вторник, 16 января, парламент Чехии вынес вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу и его министрам, начав, возможно, длительные переговоры по формированию нового кабинета.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 20:40 Во вторник, 16 января, палата депутатов парламента Чехии проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша. За это проголосовали 8 из 9 представленных в парламенте партий.…
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 20:55 Парламент Чешской Республики вынес вотум недоверия новому премьер-министру страны Андрею Бабишу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.18, 21:53 Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) сегодня проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша.
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