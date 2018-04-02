Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму (13 новостей) «Парубий подписал постановление № 8168-1»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. Об этом Парубий заявил в ходе согласительного совета парламента, передает "РБК-Украина".

"Я подписал постановление 8168-I о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же твердую позицию по отношению непризнания выборов президента РФ", - сообщил Парубий.

Также глава парламента сообщил о том, что он подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

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Обновлено в 13:24 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал два постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.

Обновлено в 13:53 По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.