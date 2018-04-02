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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 13:53
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Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму (13 новостей)

«Парубий подписал постановление № 8168-1»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. Об этом Парубий заявил в ходе согласительного совета парламента, передает "РБК-Украина".

"Я подписал постановление 8168-I о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же твердую позицию по отношению непризнания выборов президента РФ", - сообщил Парубий.

Также глава парламента сообщил о том, что он подписал постановление 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

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Обновлено в 13:24 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал два постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.

Обновлено в 13:53 По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму»
Фото Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму
Фото Выборы Путина в Крыму: Украина придумала жесткий ответ оккупанту
Фото Агрессия РФ и "выборы" в Крыму: в Раде подписано постановление
Фото Парубий подписал постановление о непризнании Украиной российских "выборов" в оккупированном Крыму
Фото Псевдовыборы Путина в Крыму: Парубий подписал два постановления
Фото Парубий подписал постановление о непризнании выборов президента России в оккупированном Крыму
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 11:21 Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что подписал постановления о непризнании выборов президента РФ в Крыму и об ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 11:40 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал два постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.
Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 11:51 Парубий подписал постановление № 8168-1
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 11:51 Андрей Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 12:17 Депутаты призвали международное сообщество принять аналогичное решение.
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 12:30 Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что подписал постановления о непризнании выборов президента РФ в Крыму и об ответственности России за вооруженную агрессию против Украины. Об этом он сказал…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.04.18, 12:30 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию и непризнании выборов российского президента во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил на…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 13:04 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление ВР №8168-1 "О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных…
Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 13:14 Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановления, которыми Рада признала голосование за президента РФ в Крыму противоправным, а также призвала президента Петра Порошенко создать орган для подготовки…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 13:24 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал два постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.04.18, 13:53 Украина не признает выборы президента Российской Федерации, прошедшие 18 марта в оккупированном Крыму, и призвала международное сообщество к солидарности. Об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил…
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