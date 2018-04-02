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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:28
· Законопроект
Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов

Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов (8 новостей)

«Завтра Верховная Рада Украины может отменить э-декларирование для общественных активистов»

Комитет Верховной рады (ВР) по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен рассмотреть законопроект № 8116 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований проведения экспертизы". Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу сказать, что законопроект № 8116 еще не получил решение комитета. Но я надеюсь, что в среду комитет сможет принять решение, и мы в четверг также включим его в повестку дня для принятия решения. Ведь я тоже твердо убежден, что все неточности в изменениях в УПК должны быть как можно скорее урегулированы парламентом", - заявил Парубий.

Согласно пояснительной записке к законопроекту № 8116, его принятие Радой сможет решить ряд проблем, которые возникли в результате принятия так называемой судебной реформы.

"15 декабря 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Хозяйственный, Гражданский, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты", которым в УПК были внесены существенные концептуальные изменения. Таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часа. Однако каким образом это будет происходить, закон ответа не дает. Кроме того, отсутствует процедура получения разрешения на захоронение. Поскольку она потребует заключение эксперта через суд, похороны затягиваются на неопределенный срок. Предложенный проект призван исправить эту ситуацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты провалили голосование по включение в повестку дня работы ВР законопроектов…
Депутаты провалили голосование по включение в повестку дня работы ВР законопроектов…

Обновлено в 14:07 Руководитель фракции НФ напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в частности - введение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.

Обновлено в 14:28 Завтра Верховна Рада розгляне питання про скасування електронного декларування для громадських активістів та членів наглядових рад. Про це заявив лідер фракції Народний Фронт Максим Бурбак.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов»
Фото Завтра ВР должна рассмотреть отмену е-декларирования для общественных активистов
Фото Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов
Фото Комитет Рады в среду рассмотрит законопроект об изменениях в УПК, - Парубий
Фото "Народный фронт" требует отменить е-декларирование для общественных организаций
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Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 11:52 Глава Верховной Рады заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, которые депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.
Униан Униан  ·  02.04.18, 12:18 Спикер призвал Комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции сегодня рассмотреть соответствующий законопроект.
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 12:37 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, которые депутаты могут рассмотреть уже во вторник.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.04.18, 13:00 Завтра Верховная Рада Украины может отменить э-декларирование для общественных активистов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 13:52 Верховная Рада 3 апреля рассмотрит законопроекты, предлагающие отменить е-декларирование для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности и иностранцев – членов наблюдательных советов…
Униан Униан  ·  02.04.18, 14:07 Руководитель фракции НФ напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в частности - введение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 14:28 Завтра Верховна Рада розгляне питання про скасування електронного декларування для громадських активістів та членів наглядових рад. Про це заявив лідер фракції Народний Фронт Максим Бурбак.
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