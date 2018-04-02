Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов

Комитет Верховной рады (ВР) по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен рассмотреть законопроект № 8116 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований проведения экспертизы". Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу сказать, что законопроект № 8116 еще не получил решение комитета. Но я надеюсь, что в среду комитет сможет принять решение, и мы в четверг также включим его в повестку дня для принятия решения. Ведь я тоже твердо убежден, что все неточности в изменениях в УПК должны быть как можно скорее урегулированы парламентом", - заявил Парубий.

Согласно пояснительной записке к законопроекту № 8116, его принятие Радой сможет решить ряд проблем, которые возникли в результате принятия так называемой судебной реформы.

"15 декабря 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Хозяйственный, Гражданский, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты", которым в УПК были внесены существенные концептуальные изменения. Таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часа. Однако каким образом это будет происходить, закон ответа не дает. Кроме того, отсутствует процедура получения разрешения на захоронение. Поскольку она потребует заключение эксперта через суд, похороны затягиваются на неопределенный срок. Предложенный проект призван исправить эту ситуацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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