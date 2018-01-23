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ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе

ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе (17 новостей)

«Документ поддержали 56 парламентариев, еще десять воздержались»

За резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств в ПАСЕ проголосовали 130 из 164 депутатов, принявших участие в голосовании.Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств, сообщается на сайте ассамблеи.

В резолюции указано, что только 25 из 47 государств членов ПАСЕ ратифицировали Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств (Украина ратифицировала документ в 2003 году).

"Лингвистическое разнообразие часть общего европейского культурного наследия; защита и поддержка развития этих языков, следовательно, являются фундаментальной европейской ценностью", отметили парламентарии.

ПАСЕ призвала предпринимать больше усилий для защиты языков меньшинств и инициировала создание ежегодной премии для стран, которые активно продвигают их использование.

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За резолюцию после обсуждения проголосовали 130 депутатов из 164, принявших участие в голосовании. Против проголосовали 10 депутатов, 24 воздержались, пишет УНИАН. В тексте резолюции упоминаний об Украине нет.

При обсуждении доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" авторства депутата от Венгрии Розы Хоффманн Украину упомянули только в пояснительной записке докладчика, которая приложена к проекту резолюции. В ней говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

Автор доклада считает, что обязанности, взятые Украиной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского союза на определенных уровнях или как дополнительных.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского союза. Я уверена, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", заявила Хоффманн.

После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Румыния, Венгрия, Польша и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.

Закон "Об образовании" был направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря.

Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивает на изменении статьи закона, но рекомендует Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

26 сентября 2017 года в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".

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