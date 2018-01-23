ПАСЕ приняла резолюцию о массовых нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе (5 новостей) «Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о последствиях войны в Украине, в которой обвинила Россию в оккупации Крыма и депортации…»

В результате действий политиков, пытающихся вернуть РФ в ПАСЕ, может получиться не Совет Европы, основанный на ценностях, а Совет Европы, основанный на политических интригах, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что некоторые политики в Совете Европы тратят слишком много сил на возвращение России в ПАСЕ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Некоторые политики в Совете Европы гораздо больше времени и сил тратят на то, чтобы вернуть Россию в СЕ, а не на то, чтобы Россия убралась из Крыма и с Донбасса", написал он.

Он добавил, что в результате таких действий может получиться не Совет Европы, основанный на ценностях, а Совет Европы, основанный на политических интригах.

"Было бы очень жаль", отметил Климкин.

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Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.

В течение 2016 и 2017 годов делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.

В сентябре 2017 года вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году. В этом случае общее недофинансирование Совета Европы составит около €53 млн за год.

Вклад РФ в структуры Совета Европы составляет около 10% бюджета.

Ягланд 22 января заявил, что Россия не заслуживает исключения из Совета Европы, несмотря на нарушение ряда принципов организации. По словам Ягланда, в уставных документах Совета Европы определены четыре принципа, от которых государство-член не может отклоняться даже при чрезвычайных обстоятельствах. Это запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания. Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого значения.

Генсек Совета Европы добавил, что Москва должна внести взнос в Совет Европы до конца февраля.